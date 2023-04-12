Для цього пропонується взяти відпустку довжиною в рік.

На тлі введення електронних повісток влада Російської Федерації звернулися до військовозобов'язаних, які мешкають за кордоном, із закликом повернутися в країну і служити.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов у коментарі РБК закликав тих, у кого в іншій країні є робота, взяти відпустку на рік, повернутися додому і відслужити в армії.

"Або, будучи у відпустці в Росії — я сподіваюся, що нормальні люди-то, вони всі відпустки проводять в Росії, якщо вони навіть довгий час живуть і працюють за кордоном, — прийти до військкомату, пред'явити необхідні документи і спокійно їхати працювати далі. [Військовозобов'язаним] оформити відпустку протяжністю на рік, відслужити в Збройних силах, віддати борг батьківщині і їхати назад за кордон, радісно там працювати". - сказав Картаполов.

Відео дня

Повістки в Росії - нововведення

11 квітня Російська Держдума прийняла в третьому, остаточному читанні закон про створення єдиного реєстру військовозобов'язаних та введення електронних повісток. Цей закон закриває виїзд за кордон громадянам, які потраплять до реєстру.

Хоча російська влада стверджує, що нововведення пов'язане з поліпшенням процедури вручення повісток, не виключається, що РФ готується до нової хвилі мобілізації на тлі підготовки України до весняного контрнаступу.

Вас також можуть зацікавити новини: