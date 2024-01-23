Він вдарився головою.

В Росії трапився дивний інцидент - полковник поліції впав і в пізніше помер на роботі під час "продувки" МВС РФ. Йому стало погано на селекторній нараді в Санкт-Петербурзі.

Йдеться про начальника Санкт-Петербурзький-Вітебський лінійного відділу МВС по транспорту Вадима Зав'ялова, пише Baza.

"Йому стало погано на нараді - начальство вирішило, що полковник п'яний. І замість лікарні його відправили на перевірку", - йдеться в повідомленні.

РосЗМІ стверджують, що Зав'ялов невдало впав біля входу в магазин 10 січня, травмувавши голову ударом об кахель. За підсумками перевірки рентгеном, лікарі 26-ої районної лікарні Пітера констатували йому забій мозку з переломом кісток склепіння черепа.

Полковник відмовився оформляти лікарняний, адже приблизно через тиждень до нього мало приїхати начальство з МВС. Безпосередньо на селекторній нараді (22 січня) Зав'ялов перестав впізнавати колег і став заговорюватися, але в МВС вирішили, що він просто випив.

"Полковника затримали і повезли на продувку. Під час перевірки Зав'ялову різко стало гірше, а після він помер", - констатує Baza.

Топ-"кадирівці" ледь не розстріляли військового РФ

Напередодні з військово-правоохоронними структурами РФ трапився ще один казус. Російського військового побили й ледь не розстріляли "кадирівці" на блокпосту в окупованому українському Мелітополі. Відповідний ролик став поширюватися в мережі 22 січня. Точна дата зняття відео невідома, проте кажуть, що в ролику упізнали командира батальйону "Ахмат-Схід" МО РФ Ваха Хамбулатов "Асхаб" - одного з улюбленців Кадирова.

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