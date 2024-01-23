Ім'я окупанта повідомив офіцер української армії.

В Україні ліквідували п'ятьох важливих військових РФ: серед цілей української армії виявився командир саперного батальйону армії Росії.

Дані про нього розкрив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (він публікує в мережі результати роботи ЗСУ під псевдонімом "Штірліц") разом з іменами "пачки" з чотирьох окупантів.

За його даними, на "вантаж двісті" перетворилися:

Підполковник Маньшин Микола;

майор Гурін Максим;

командир саперного батальйону майор Драгуновський Євген;

старший лейтенант Диканьов Віталій;

лейтенант Степін Андрій.

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Стало відомо про ліквідацію одного із замкомандирів армії РФ

Вчора "Штірліц" також повідомив про ліквідацію заступника командира батальйону армії окупантів з позивним "Микич". Також в Україні прибрали майора і капітана ворожих військ.

Раніше метою ВСУ також став начальник зв'язку армії РФ. Йшлося про Сергія Нікуліна (його знищили війська України 11.10.2022).

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