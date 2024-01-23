В Україні ліквідували п'ятьох важливих військових РФ: серед цілей української армії виявився командир саперного батальйону армії Росії.
Дані про нього розкрив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (він публікує в мережі результати роботи ЗСУ під псевдонімом "Штірліц") разом з іменами "пачки" з чотирьох окупантів.
За його даними, на "вантаж двісті" перетворилися:
- Підполковник Маньшин Микола;
- майор Гурін Максим;
- командир саперного батальйону майор Драгуновський Євген;
- старший лейтенант Диканьов Віталій;
- лейтенант Степін Андрій.
Відео дня
Стало відомо про ліквідацію одного із замкомандирів армії РФ
Вчора "Штірліц" також повідомив про ліквідацію заступника командира батальйону армії окупантів з позивним "Микич". Також в Україні прибрали майора і капітана ворожих військ.
Раніше метою ВСУ також став начальник зв'язку армії РФ. Йшлося про Сергія Нікуліна (його знищили війська України 11.10.2022).