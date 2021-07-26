Експерти припускають, що засновники Finiko за допомогою криптовалютних махінацій вивели кошти інвесторів в офшори.

Російська фінорганізація Finiko перестала виплачувати гроші своїм вкладникам. Деякі з них усе ще вірять її засновнику Кирилу Дороніну і чекають на повернення грошей, інші хочуть притягнути його до відповідальності.

Про це йдеться в матеріалі TJournal. Зазначається, що організація була створена в 2019 році. Організатори називали її "автоматизованою системою генерації прибутку, яка працює за принципом прогнозованих ризиків", але що це означає, невідомо. Трейдери компанії нібито знайшли беззбитковий спосіб торгівлі криптовалютою, спекуляції парами валют і торгів на фінансовому ринку. Так чи інакше, вкладникам обіцяли прибутковість в 20-30%.

Ще в кінці 2020 року проти організаторів Finiko завели кримінальну справу, а в червні 2021 року Центробанк вніс компанію в перелік фінансових пірамід.

Щоб внести кошти на біржу, необхідно було купити внутрішню валюту компанії, цифрони (CFR), і вже з їх допомогою проводити операції. При цьому, купити CFR можна тільки за біткоіни або токени Tether. Крім цього, в Finiko існувала складна багаторівнева реферальна система, характерна для фінансових пірамід. Щоб отримувати прибуток, необхідно залучати в неї нових людей.

Зазначається, що взимку засновник Finiko Доронін оголосив про створення власної криптовалюти FNK — її прирівняли до одного долара і випустили на біржах. В середині червня система перейшла на розрахунки з користувачами тільки в цій криптовалюті. Після цього вартість FNK різко злетіла до 234 доларів. Вже за тиждень курс впав до 2 доларів, а зараз знаходиться на рівні в 0,5 долара. Після стрибка FNK компанія призупинила виплати. Експерти вважають, що під час стрибка валюти засновники Finiko вивели кошти в офшори.

На тлі проблем з нарахуваннями і виведенням коштів з платформи Доронін звинуватив у краху сервісу інших засновників і заявив, що не може з ними зв'язатися від початку липня, тому написав на них заяву в МВС. Співзасновники компанії Марат Сабіров і Зигмунт Зигмунтович, своєю чергою, заявили, що самі вважають себе обдуреними, а всю відповідальність переклали на Дороніна.

Як зазначається, постраждалі від дій Finiko діляться своїми історіями в чатах для вкладників. Багато хто вклав великі суми, щоб допомогти родичам або купити нове житло. Деякі брали кредити на внесок - і залишилися не лише без грошей, але і з боргами.

Вкладники мають намір домагатися повернення своїх коштів. Проте частина інвесторів Finiko залишилася вірна компанії, попри заяви ЦБ, публікації ЗМІ і ролики блогерів, що закликають виходити з піраміди. У відповідь на критику користувачі Finiko переконували, що "великий інвестиційний майданчик" не може закритися, і закликали не піддаватися паніці.

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Автор: Дмитро Захаров