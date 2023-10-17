Суд вирішив, що факт його участі в кровопролитній війні проти України, - вагомий привід для виправдання.

В Росії учасник війни проти України після повернення з фронту відзначився крадіжкою телевізора.

За даними Sota, техніку "герой бойових дій" вкрав у свого знайомого. Інцидент стався в Оренбурзькій області.

Тоді зловмисник попався на гарячому, проте Ленінський суд Орська постановив, що чоловікову не можна інкримінувати кримінальну відповідальність, оскільки він воював в Україні.

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Цей факт суд врахував як "пом'якшувальну обставину".

"Згідно з прес-релізом на сайті суду, при винесенні рішення були враховані пом'якшувальні обставини: вік підсудного, його сімейний стан та факт участі у війні в Україні", - йдеться в повідомленні.

В результаті окупант відбувся покаранням у вигляді сплати штрафу на рівні 15 тис. рублів. Відзначається, що збиток від крадіжки телевізора суд спочатку оцінив в 6497 рублів 77 копійок.

Колишній боєць Пригожина порізав людей після війни

Раніше колишній найманець ПВК "Вагнер" влаштував різанину, напавши з ножем на своїх знайомих в Кемеровській області. Тоді росЗМІ відзначали, що після війни в Україні у нього траплялися панічні атаки. Також у "різника" виявилася інвалідність III групи, яку йому призначили у зв'язку з психічними розладами.

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