У Росії учасник "СВО"зайнявся крадіжкою, користуючись як "алібі" Україною / фото wikimedia.org

В Росії учасник війни проти України після повернення з фронту відзначився крадіжкою телевізора. 

За даними Sota, техніку "герой бойових дій" вкрав у свого знайомого. Інцидент стався в Оренбурзькій області. 

Тоді зловмисник попався на гарячому, проте Ленінський суд Орська постановив, що чоловікову не можна інкримінувати кримінальну відповідальність, оскільки він воював в Україні.

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Цей факт суд врахував як "пом'якшувальну обставину".

"Згідно з прес-релізом на сайті суду, при винесенні рішення були враховані пом'якшувальні обставини: вік підсудного, його сімейний стан та факт участі у війні в Україні", - йдеться в повідомленні. 

В результаті окупант відбувся покаранням у вигляді сплати штрафу на рівні 15 тис. рублів. Відзначається, що збиток від крадіжки телевізора суд спочатку оцінив в 6497 рублів 77 копійок. 

Колишній боєць Пригожина порізав людей після війни

Раніше колишній найманець ПВК "Вагнер" влаштував різанину, напавши з ножем на своїх знайомих в Кемеровській області. Тоді росЗМІ відзначали, що після війни в Україні у нього траплялися панічні атаки. Також у "різника" виявилася інвалідність III групи, яку йому призначили у зв'язку з психічними розладами.

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