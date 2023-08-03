Зловмисник зі спільником намагався приховати сліди жорстоких злочинів.

У Карелії (РФ) колишнього зека-"вагнерівця" Ігоря Софонова затримали за підозрою у вбивстві шістьох людей.

Як повідомляє "Крим. Реалії" , інцидент відбувся кілька днів тому у селі Дерев'яне Прионезького району Карелії. У двох приватних будинках, розташованих за двісті метрів один від одного, знайшли тіла місцевих мешканців. У першому будинку було вбито батька і сина, а в другому - трьох чоловіків і жінку. Вбивці намагалися позбутися слідів злочинів, підпаливши будинки.

Зловмисників затримали вже через шість годин. Підозрюваними виявилися 37-річний "герой сво" Ігор Софонов та 38-річний Максим Бочкарьов. Обидва затриманих раніше відбували тривалі терміни ув'язнення: Софонов — за різні злочини, а Бочкарьов - за насильницькі злочини та розбій.

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У 2022 році Софонов із в'язниці потрапив у "Вагнер", вижив і повернувся додому. За показами свідків, після повернення з фронту терорист пиячив.

Інші злочини окупантів

Російські окупанти після скоєння воєнних злочинів в Україні повертаються додому та, відчуваючи власну безкарність, вбивають, скоюють напади та зґвалтування. Навесні повідомлялося, що в Москві учасник війни проти України напав на сусідку, жорстоко побив її і підпалив ліжко.

У Самарській області контрактник під час відпустки зґвалтував у себе вдома восьмикласницю.

Також повідомлялося, що в Новосибірську чоловік з шевроном, схожим на символіку приватної військової компанії "Вагнер", зґвалтував двох школярок, погрожуючи їм гранатою.

А в Кіровській області бойовик "Вагнера" вбив жінку, яка здавала йому житло.

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