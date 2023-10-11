Йдеться про семикратно судимого екс-бійця ПВК "Вагнер" у якого, ймовірно, є психічний розлад.

Бувший боєць ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина та "злочинець" зі стажем 48-річний Сергій Філатов влаштував місцевим в Кемеровській області "різанину".

Він напав з холодною зброєю на знайомих під час спільного застілля. Ножові поранення в рамках нападу отримала 40-річна Тетяна К. та 43-річний Євген В., уточнила імена жертв Філатова російська журналістка Ксенія Собчак на своєму новинному каналі в Telegram.

Відзначається, що інциденту передувала сварка: компанія через щось почала сперечатися, після чого Філатов спочатку вдарив ножем Тетяну, а потім Євгенія. Постраждалих госпіталізували до лікарні, а екс-найманця взяли під арешт силовики.

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"У відділі з'ясувалося, що Сергій - інвалід III групи, він страждає психічним розладом, після служби в зоні бойових дій у нього трапляються панічні атаки", - наголошується в повідомленні.

Також росЗМІ вказують, що Філатов вступив до лав "вагнерівців", перебуваючи в колонії, після чого отримав "помилування". За даними ASTRA, там він відбував 14-річний термін за вбивство орендодавця, який здавав йому квартиру.

Всього Філатов був семикратно судимий у справах про заподіяння середньої і тяжкої шкоди здоров'ю та загрозу вбивством. В одному з відповідних "епізодів" він отримав судимість за побиття та погрозу вбити власну матір.

Після вступу на службу до Пригожина та діяльності в якості "вагнерівця" Філатов отримав помилування й повернувся у рідні краї, в яких і відзначився "різаниною".

У РФ "герої СВО в Україні" займаються вбивствами росіян

Раніше російське видання "Агентство"повідомляло, що з початку 2023 року в Росії жертвами так званих "героїв" війни в Україні стали 27 осіб. Російські найманці та окупанти "їдуть головою" через вбивства та злочини, якими займалися під час війни проти українців. У більшості випадків у розправі над росіянами після повернення в "рідні краї" звинувачують "вагнерівців".

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