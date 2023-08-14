До лікарні везуть робітників у важкому стані.

На Талінському нафтовому родовищі в Ханти-Мансійському автономному окрузі пролунали два вибухи.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. За їхніми даними, інцидент стався сьогодні близько 22:00, коли проводилися пускові роботи на гнучкій насосно-компресорній трубі. Пролунало два вибухи, після цього почалася пожежа.

За попередньою інформацією, постраждали семеро людей, двоє загинули, ще одного розшукують. Один з робітників розповів, що після вибуху він бачив, як палаючі люди біжать від кар'єра. Також загорілися автомобілі та ліс.

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У Няганській окружній лікарні заявили, що до них везуть чотирьох осіб, за попередніми даними, з 70% опіку тіла, пише пропагандистський ТАСС.

Вибухи в Росії: останні новини

9 серпня прогримів потужний вибух на території Загорського оптико-механічного заводу в Підмосков'ї. В результаті події в сусідніх будинках вибило скло. Відомо про одного загиблого, 80 постраждалих і зниклих безвісти.

Вчора масштабна пожежа сталася на складах в Підмосков'ї, вогонь охопив 2 тисячі квадратів.

На початку місяця повідомлялося про НП на території Воткінського машинобудівного заводу в Удмуртській Республіці.

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