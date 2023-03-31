У Росії вирішили запровадити цифрові повістки в рамках весняного призову на строкову службу в армії. Про це заявив представник Генштабу Збройних сил РФ Володимир Цимплянський.
"Враховуючи позитивний ефект проведених заходів, співробітникам військових комісаріатів поставлено завдання в ході підготовки до весняної призовної кампанії, яка починається з 1 квітня, оповіщення громадян здійснювати в електронному вигляді", — сказав він на брифінгу.
За його словами, у російського Міноборони вже є єдина електронна база даних призовників. При цьому в тих випадках, коли надіслати "цифрову повістку" не буде технічної можливості, її передаватимуть звичайним способом.
Тим часом з російського електронного сервісу "Держпослуги" (приблизний аналог українського сервісу "Дія") вже зникла можливість видалення облікового запису. Як пише "Медуза", відповідна кнопка зникла з меню в ПК-версії сайту, а в мобільному додатку при спробі нею скористатися випадає повідомлення "функція недоступна".
Журналісти також помітили, що інструкція з видалення аккаунта зникла з розділу техдопомоги на "Держпослугах". У техпідтримці кажуть, що видалити аккаунт можна тільки "через особисте звернення".
Мобілізація в Росії
Напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення весняного призову юнаків на строкову службу в армію. Цього року хочуть відправити у війська рекордні 147 тисяч осіб. В теорії російських строковиків зараз не відправляють на фронт, але вони використовуються поблизу від українського кордону, де по ним часто "прилітає".
За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в даний час у російського командування немає планів провести другу хвилю мобілізації резервістів для участі у війні проти України. Він стверджує, що раніше призваних резервістів і нових добровольців цілком вистачає для продовження війни.
Тим часом американський "Інститут вивчення війни" вважає, що плановий весняний призов строковиків може перешкодити військкоматам проводити приховану мобілізацію "добровольців" для фронту.