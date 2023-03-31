В указі Путіна зазначалося, що в рамках весняного призову в армію по території всієї Росії воєнкоми повинні нагребти не менше 147 тисяч росіян.

У планах Генерального штабу ЗС РФ нібито немає другої хвилі мобілізації, пишуть пропагандисти "РИА Новости"з посиланням на коментар Міноборони РФ.

Вже призваних у рамках часткової мобілізації та добровольців цілком вистачає для виконання покладених завдань на війні, зазначили у відомстві.

До слова, раніше Інститут вивчення війни зазначав, що весняний призов, згідно з указом Путіна від 30 березня, ускладнить набір мобілізованих до лав окупантів.

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Разом з тим аналітики вважають, що Росія може спробувати набрати поповнення для частин в Україні, примушуючи або умовляючи підписати контракт якусь частину солдатів, що закінчують службу за призовом і вже в якійсь мірі підготовлені до того, щоб воювати. "Але наскільки успішним може бути цей захід, незрозуміло", - зазначає у звіті Інститут вивчення війни.

В указі Путіна зазначалося, що в рамках весняного призову в армію по території всієї Росії воєнкоми повинні нагребти не менше 147 тисяч росіян.

Мобілізація в Росії - що відомо

Путін оголосив про часткову мобілізацію до РФ ще у вересні 2022 року. Відтоді ненавчені сили, якими довелося затикати розгромлені підрозділи, змусили РФ переглянути свої цілі і сконцентруватися на боях за схід. На півдні, після українського контрнаступу в листопаді, ЗС РФ довелося перейти до оборони.

В даний час Путін відправляє тисячі солдатів на бійню за райцентри Донецької та Луганської областей. У лютому, за підрахунками Заходу, РФ вдалося захопити тільки 0,04% території за рахунок життів десятка тисяч окупантів.

Україна ще в січні попереджала, що друга хвиля мобілізації в Росії неминуча. Під заклик потраплять не тільки жителі глибинок, а й великих російських міст.

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