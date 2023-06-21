Там стверджують, що організація сформувала рейтинг екологічної відповідальності російських компаній в різних сферах.

Генпрокуратура РФ визнала "небажаною організацією" Всесвітній фонд дикої природи (WWF). 10 березня російське відділення Фонду було внесено до реєстру "іноземних агентів".

"Під приводом збереження навколишнього середовища WWF веде діяльність, спрямовану на перешкоджання реалізації політичного курсу країни з промислового освоєння Арктики, природних ресурсів на приарктичних територіях, розробці та легітимізації обмежень, здатних послужити підставою для перенесення траси Північного морського шляху в бік виключної економічної зони США", - йдеться в прес-релізі.

Там стверджують, що організація сформувала рейтинг екологічної відповідальності російських компаній у різних сферах, а також галузеві рейтинги відкритості екологічної інформації, зокрема нафтогазові, енергогенеруючі, гірничодобувні, металургійні. При цьому формування зазначених рейтингів тенденційно "ведеться відповідно до суб'єктивних стандартів і критеріїв, розроблених "WWF", яка самостійно визначає підприємства, гідні отримання "зеленого статусу".

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Плюс до цього Генпрокуратура звинувачує фонд у створенні мережі некомерційних організацій для збирання інформації про екологічну обстановку в регіонах Росії, на основі якої готувалися "незалежні" оцінки тенденційного характеру, спрямовані на сковування економічного розвитку РФ.

"Організація надавала матеріальну і методичну підтримку російським некомерційним організаціям, включеним до реєстру іноземних агентів ("Друзі Балтики", "Екологічна вахта Сахаліну" та ін.), члени яких притягувалися до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у зв'язку з прийняттям участі в неузгоджених масових заходах протестного характеру, що свідчить про втручання у внутрішні справи РФ", - сказано в заяві.

Заборона природоохоронних організацій в РФ

Раніше Кремль заборонив в країні роботу ще однієї всесвітньої організації Greenpeace. Підставою для заборони діяльності Greenpeace стало те, що фонд нібито "фінансує діяльність іноагентів, вимагає зміни російського законодавства на шкоду інтересам суспільства, намагається дестабілізувати суспільно-політичну обстановку і підштовхує до зміни влади в країні неконституційним шляхом".

Відділення Greenpeace в Росії оголосило про закриття після того, як Генпрокуратура РФ визнала його діяльність "небажаною".