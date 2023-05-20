Генпрокуратура РФ визнала діяльність Greenpeace в країні "небажаною".

У заяві російської Генпрокуратури йдеться, що Greenpeace фінансує діяльність російських організацій-"іноагентів", а з початку повномашстабного вторгнення Росії в Україну займається "антиросійською пропагандою".

Також, за версією відомства, "діяльність Greenpeace фактично супроводжується активним просуванням політичної позиції, спробами втручання у внутрішні справи держави і спрямована на підрив його економічних основ".

Відділення Greenpeace в Росії оголосило про закриття після того, як Генпрокуратура РФ визнала його діяльність "небажаною".

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"Ми висловлюємо категоричну незгоду з рішенням Генпрокуратури. Це рішення робить незаконною продовження будь-якої діяльності Грінпіс в Росії. Тому російське відділення Грінпіс змушене закритися. Ми впевнені, що оголошення Greenpeace International небажаною організацією викликано саме тим, що ми своєю роботою намагалися не дати здійснити руйнівні для природи плани і в багатьох випадках робили це успішно. Ліквідація Грінпіс в Росії - це абсурдний, безвідповідальний і руйнівний крок, який не має нічого спільного із захистом інтересів країни", - йдеться в заяві організації.

Діяльність Greenpeace під час війни

Минулого року активісти Greenpeace заблокували танкер, що доставляв російську нафту до Норвегії, прикувавши себе ланцюгом до судна на знак протесту проти війни в Україні.