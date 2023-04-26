У пояснювальній записці до законопроекту депутати пояснили, що зараз немає обмежень для збору ягід і грибів "для власних потреб".

Російська Держдума пропонує ввести податок на дохід для збирачів грибів, ягід і трав.

Як випливає із законопроекту, додатковим податком пропонується обкладати збирачів грибів і рослин в тому випадку, якщо їх річний дохід від цієї діяльності складе більше 2,4 млн рублів.

За чинним законодавством будь-який громадянин Росії має право збирати в лісі невизначену кількість грибів, ягід і трав, а потім продавати в пункт прийому або на ринку без сплати податку.

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У пояснювальній записці до законопроекту депутати пояснили, що зараз немає обмежень для збору ягід і грибів "для власних потреб". Однак існує теоретична можливість, що росіянин почне збирати, наприклад, тайгову журавлину високотехнологічним комбайном в масштабах 1 тисячу тонн за сезон.

Заборони на збір в Росії - деталі

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про кримінальне покарання за незаконний збір, обіг і знищення рослин і грибів з Червоної книги. Максимальний термін за такий злочин - 9 років позбавлення волі.

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