Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев звинуватив Сполучені Штати Америки в причетності до вбивства російських пропагандистів Дар'ї Дугіної і Владлена Татарського.
За його словами, "терористичні атаки супроводжуються заздалегідь підготовленою у Вашингтоні та Лондоні інформаційною кампанією", метою якої є дестабілізація суспільно-політичної ситуації, підрив конституційних засад і суверенітету Росії.
"Вчинені на території Росії терористичні акти, в їх числі вбивство Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, підрив машини Захара Прилєпіна, вибух Кримського мосту, а також підрив газопроводу Північний потік та інші, сплановані і здійснені при координації спецслужб США", - заявив Патрушев.
Вбивство Дугіної і Татарського: що відомо
Нагадаємо, що минулого літа в Підмосков'ї підірвали автомобіль, в якому знаходилася дочка російського пропагандиста Дугіна. Відомо, що вона підтримувала війну в Україні і виправдовувала звірства російської армії.
Росія звинуватила у вбивстві Дугіної українські спецслужби, водночас Володимир Зеленський заявив, що Україна не має до цього ніякого відношення.
Вже на початку квітня в барі в Санкт-Петербурзі підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського. Вибуховий пристрій був у статуетці, яку він отримав від дівчини. Її розшукали і затримали.
Тоді в Національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що вбивство воєнкора було нібито сплановано українськими спецслужбами спільно з Фондом боротьби з корупцією Навального.