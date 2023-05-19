Патрушев звинуватив у їх координації американські спецслужби.

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев звинуватив Сполучені Штати Америки в причетності до вбивства російських пропагандистів Дар'ї Дугіної і Владлена Татарського.

За його словами, "терористичні атаки супроводжуються заздалегідь підготовленою у Вашингтоні та Лондоні інформаційною кампанією", метою якої є дестабілізація суспільно-політичної ситуації, підрив конституційних засад і суверенітету Росії.

"Вчинені на території Росії терористичні акти, в їх числі вбивство Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, підрив машини Захара Прилєпіна, вибух Кримського мосту, а також підрив газопроводу Північний потік та інші, сплановані і здійснені при координації спецслужб США", - заявив Патрушев.

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Вбивство Дугіної і Татарського: що відомо

Нагадаємо, що минулого літа в Підмосков'ї підірвали автомобіль, в якому знаходилася дочка російського пропагандиста Дугіна. Відомо, що вона підтримувала війну в Україні і виправдовувала звірства російської армії.

Росія звинуватила у вбивстві Дугіної українські спецслужби, водночас Володимир Зеленський заявив, що Україна не має до цього ніякого відношення.

Вже на початку квітня в барі в Санкт-Петербурзі підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського. Вибуховий пристрій був у статуетці, яку він отримав від дівчини. Її розшукали і затримали.

Тоді в Національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що вбивство воєнкора було нібито сплановано українськими спецслужбами спільно з Фондом боротьби з корупцією Навального.

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