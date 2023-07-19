Історію за новим підручником російським старшокласникам викладатимуть вже з вересня.

У Росії з вересня 2023 року старшокласникам викладатимуть історію за новим підручником. У ньому окупацію Криму пояснюють необхідністю врятувати мир на півострові, а повномасштабне вторгнення в Україну – запобіганням "кінця цивілізації".

Як у підручнику з "Історії Росії" подається війна в Україні, розповіли російські ЗМІ. Зазначається, що загалом у розділі про війну в Україні - 17 параграфів. Серед них — "Тиск на Росію з боку США", "Повернення Криму", "Спеціальна військова операція", "Україна - неонацистська держава" та інші.

Так, в параграфі про Мінські угоди розповідається, що лідери Німеччини, Франції та України "цинічно зізнавалися, що з самого початку сприймали домовленості як дипломатичний прийом", а реальною метою було "дати Україні можливість наростити і зміцнити свою армію".

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У параграфі про повернення Криму сказано, що мир на півострові врятували дислоковані там частини російського Чорноморського флоту і прибулі сили спеціальних операцій. "Ввічливі люди, як прозвали місцеві жителі російських військових, забезпечили порядок і безпеку", — йдеться в підручнику.

В якості причин початку вторгнення в Україну вказано прагнення Києва вступити в НАТО і бажання отримати ядерну зброю. "Це був би, можливо, кінець цивілізації. Цього не можна було допустити", — сказано в підручнику.

Крім того, в параграфах, що стосуються України, йдеться про переслідування там "будь-якого інакомислення". За версією авторів підручника, в українській армії широко поширені нацистська символіка і гасла "Москаляку на гіляку", "Бий русню", "Смерть москалям", "Хороший росіянин - мертвий росіянин".

Війна в Україні за версією російської пропаганди

Раніше Путін доручив розглянути питання про організацію вивчення історії так званої "СВО", а також доручив створити музеї, присвячені війні з Україною.

Також повідомлялося, що в Росії підготували підручник історії для 11-х класів з розділом про так звану "СВО", в якому будуть розкриті причини початку війни в Україні за версією роспропаганди.

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