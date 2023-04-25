У підручнику будуть розкриті причини початку війни в Україні за версією роспропаганди.

В Росії підготували новий підручник історії для 11-х класів, що містить розділ про "спеціальну військову операцію" (СВО), як російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну.

Новий навчальний посібник міністр освіти РФ Сергій Кравцов представив 24 квітня. Як повідомляє ТАСС, в підручнику будуть розкриті причини початку "СВО".

"Спеціальна військова операція викликала у населення країни прагнення надати допомогу і підтримку її учасникам. У всіх суб'єктах РФ розгорнувся масовий волонтерський рух", - цитує агентство витяги з підручника.

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Автори нового посібника - помічник президента РФ, колишній міністр культури Володимир Мединський і ректор МДІМВ Анатолій Торкунов.

Нові підручники в РФ - подробиці

У Росії в новій редакції підручника "Навколишній світ" для четвертого класу, випущеного видавництвом "Просвещение", прибрали згадки про Київ у розділах про історію Київської Русі. Відредаговані підручники повинні вступити до шкіл до кінця весни і будуть використовуватися в наступному навчальному році.

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