Глава Чечні перебував у Грозному, коли поширював інформацію нібито про своє перебування у Гостомелі.

Українські захисники записали звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова, який збрехав своїм бійцям, що нібито приїхав на війну до України.

Бійці заявили, що у разі приїзду Кадирова до України вони його знайдуть і ліквідують.

"Я-дон, звертаюся, дон, до всіх цих дон-гондонів… Ми – група спеціального призначення – шукаємо вас, щоби вас утилізувати, дон. Кадиров, ми тебе знайдемо: спершу утилізуємо, а потім ми просто відріжемо тобі голову", - сказав один з бійців.

13 березня через соцмережі угрупувань Кадирова стало відомо про нібито перебування ватажка терористів в Україні, проте точної дати приїзду бойовики не повідомляли.

Також з’явилося відео з Кадировим в оточенні чеченських найманців. Автори ролика стверджували, що "командири" доповідали главі Чечні про хід бойових дій на території "ДНР" і подробиці наступу.

У МВС України не володіють інформацією, чи Кадиров узагалі приїжджав до України. Як пояснив радник глави міністерства Вадим Денисенко, відео розраховане на чеченців, щоби виправдатися за великі втрати. Адже у перші дні війни значна частина гвардії Кадирова була розбита під Києвом, зокрема, загинув один з його генералів.

Сам Кадиров згодом заявляв, що він нібито перебуває під Києвом.

Якщо Кадиров справді під Києвом, то Збройні сили України неодмінно знищать його, зазначив радник глави ОП Олексій Арестович.

Наразі "кадировці", як стверджують самі ж військовополонені, відіграють роль "розстрільних загонів", караючи російських армійців за спроби втекти з поля бою.

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