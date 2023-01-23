Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що підняв багаторічні зв'язки в корпорації й знайшов винного у своїх пораненнях у Донецькій області 21 грудня.
В інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ він зазначив, що знає, яка саме гаубиця стріляла по ньому в Донецьку. Тепер він стежить за нею.
Рогозін нібито з'ясував це через своїх "хороших друзів", з якими пропрацював в компанії чотири роки. Вони показали йому супутникові знімки.
"Я попросив точну карту, знімок, зроблений в цей день одним з наших космічних апаратів. Я вважаю, що ми встановили точно ту зброю, з якої проводився постріл", – сказав він.
При цьому ексглава "Роскомосу" пообіцяв обов'язково повернутися на фронт і помститися українській гаубиці за своїх бойових товаришів.
"Це справа честі. Я втратив двох своїх бійців, і це були мої друзі", – сказав він.
Історія з пораненням Рогозіна
21 грудня Рогозін в компанії своїх гостей святкував день народження в місцевому ресторані й отримав артилерійський "приліт" прямо під час застілля.
Пізніше Рогозін скаржився місцевим ЗМІ, що внаслідок поранення в його шийному хребці залишився уламок, який може привести до паралічу.
Через кілька днів він опублікував своє фото в лікарні з піднятим вгору кулаком і підписом: "Завжди перемагає той, хто готовий йти до кінця".