Під час святкування дня народження в окупованому Донецьку 21 грудня він отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць й лівого стегна.

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що підняв багаторічні зв'язки в корпорації й знайшов винного у своїх пораненнях у Донецькій області 21 грудня.

В інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ він зазначив, що знає, яка саме гаубиця стріляла по ньому в Донецьку. Тепер він стежить за нею.

Рогозін нібито з'ясував це через своїх "хороших друзів", з якими пропрацював в компанії чотири роки. Вони показали йому супутникові знімки.

Відео дня

"Я попросив точну карту, знімок, зроблений в цей день одним з наших космічних апаратів. Я вважаю, що ми встановили точно ту зброю, з якої проводився постріл", – сказав він.

При цьому ексглава "Роскомосу" пообіцяв обов'язково повернутися на фронт і помститися українській гаубиці за своїх бойових товаришів.

"Це справа честі. Я втратив двох своїх бійців, і це були мої друзі", – сказав він.

Історія з пораненням Рогозіна

21 грудня Рогозін в компанії своїх гостей святкував день народження в місцевому ресторані й отримав артилерійський "приліт" прямо під час застілля.

Пізніше Рогозін скаржився місцевим ЗМІ, що внаслідок поранення в його шийному хребці залишився уламок, який може привести до паралічу.

Через кілька днів він опублікував своє фото в лікарні з піднятим вгору кулаком і підписом: "Завжди перемагає той, хто готовий йти до кінця".

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