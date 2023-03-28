Раніше таке явище фіксували у самій Москві.

Невідомі чорні кільця продовжують атакувати жителів Москви та околиць. Тільки вчора явище невідомого походження бачили над спальними районами столиці РФ, а сьогодні на її околиці.

Як повідомляють російські пабліки, чорне кільце бачили жителі кількох населених пунктів Підмосков'я.

Якщо вчорашні кільця над Москвою експерти пояснювали вихлопом з міських котелень, у яких могла накопичитися сажа, кільце у Підмосков'ї за цим принципом утворитися навряд чи могло.

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Чорні кільця в РФ

Вчора, 27 березня, над Москвою помітили дивне кільце з диму. Воно повільно підіймається вгору понад житловими будинками російської столиці.

Деякі очевидці повідомляли, що кілець було кілька. Наляканих москвичів заспокоювали, що це нібито результат різких вихлопів котелень, або підприємств. Втім, досі переконливого пояснення дивним явищам в небі над РФ немає.

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