У результаті колишнього "вагнерівця" все ж таки затримали.

Колишній найманець ПВК "Вагнер" зламав ніс поліцейському, який спробував його затримати. Інцидент стався у Красноярському краї.

Як повідомляє ASTRA, мешканці одного будинків у селищі Омеляново викликали поліцейських, оскільки невідомі намагалися зламати двері у квартирі їхніх сусідів. Поліцейські, які прибули на місце, побачили п'яного 37-річного екс-бойовика "Вагнера" Сергія Юшкова, який повернувся з війни в Україні.

Його спробували затримати, проте Юшков напав на силовиків, зламавши сержанту поліції Куцакову носа. У результаті колишнього "вагнерівця" все ж таки затримали.

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Раніше Сергій Юшков був судимий за крадіжку та розбій, завербувався на війну, отримав помилування та повернувся додому.

Злочини "вагнерівців"

Росіяни марно вважають, що російські військові та найманці ПВК "Вагнер", які вбивали в Україні людей, повернувшись додому, забудуть про жорстокість і житимуть мирним життям.

Станом на осінь 2023 року росЗМІ заявляли, що у Росії окупанти та найманці жорстоко вбили щонайменше 27 осіб після того, як приїхали з "СВО". Відзначимо, що це лише ті справи, за якими велися офіційні процеси. Також згадана статистика не охоплює інциденти за 2022 рік.

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