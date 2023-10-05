Найбільш масове вбивство сталося у вересні.

Від початку року російські окупанти та найманці воєнізованих структур, які побували на війні проти України і повернулися до РФ, вбили щонайменше 27 осіб. У більшості таких інцидентів звинувачують "вагнерівців".

Про це пише російське видання "Агентство". Зазначається, що колишні найманці ПВК "Вагнер" причетні до 12 злочинів. Їхніми жертвами стали 19 осіб.

"Тільки за перші три дні жовтня було скоєно два вбивства: 3 жовтня екс-"вагнерівець" Денис Степанов у Красноярському краї, ймовірно, підпалив будинок із двома жінками, а 1 жовтня у Липецьку колишній боєць ЧВК Володимир, за версією слідства, убив 4-річну доньку своєї дружини. Наприкінці вересня в Нижегородській області колишній "вагнерівець" Олег, ймовірно, облив бензином і живцем спалив сестру. У середині того ж місяця екс-боєць ЧВК Сергій К., за версією слідства, забив каменем товариша по службі через неповернений борг. Також у вересні підозрюваним у вбивстві став мешканець Чити Цирен-Доржі Циренжапов, який повернувся з війни, куди потрапив із колонії", – йдеться у повідомленні.

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Саме у вересні сталося найбільш масове вбивство. Найманець ПВК "Вагнер" Ігор Софонов разом зі знайомим вбив одразу шістьох людей. Потім вони намагалися приховати сліди злочину і підпалили два будинки.

За даними видання, у липні у вбивстві звинуватили одного "добровольця", який повернувся з війни, у червні – "вагнерівця". У травні таких убивств було три, у квітні – п'ять, у березні – два.

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