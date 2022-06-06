За інформацією губернатора, стріляли нібито з міномета по мосту та місцевих підприємствах.

Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив, що вранці 6 червня обстріляли прикордонне селище Тьоткіне.

Про це він повідомив у Telegram.

За його даними, вогонь нібито вівся з міномета. Поранених та загиблих немає.

"Основний удар завдавав місцевого мосту, є пошкодження. Сильно постраждав найближчий двоповерховий будинок на 8 квартир та господарські прибудови поряд. У будинку порубало дах, повністю вибитий шибками. Згорів автомобіль. Є пошкодження біля цукрового заводу", - йдеться у повідомленні.

Губернатор також показав кілька світлин із нібито наслідками обстрілу. На кадрах видно руйнації будівель, які не нагадують інфраструктуру підприємства та навряд чи придатні для житлового користування. Росіяни також показали спалену нібито внаслідок обстрілу стару автівку та незначні руйнування мостового покриття.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська влада вже не вперше звинувачує Україну в обстрілі території РФ. Так, 30 Квітня прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

29 квітня на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами і пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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