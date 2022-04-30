У російських прикордонних районах почастішали вибухи на стратегічних об’єктах.

Сталися вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом.

Про це повідомила місцева влада.

Чиновники стверджують, що засобами ППО буцімто було виявлено літак ЗСУ.

"Під час виконання дії, спрямованих на недопущення проникнення об’єкта на територію РФ, у населений пункт Жеча Стародубського округа потрапило два снаряди", - йдеться у заяві місцевої влади.

Унаслідок події хвилею вибуху пошкодило оббивку технічних будівель нафтоналивного терміналу.

Другий снаряд пошкодив прилеглу територію, куди влучив перший – не повідомляється.

На відео місцева МНСники показали нібито вирву від снарядів.

На місці працюють екстрені служби.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на фармацевтичному заводі у російському Кургані "Синтез" прогримів вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків у Росії, забезпечує, насамперед, госпітальний сектор.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами та пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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