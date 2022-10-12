Точаться суперечки щодо того, хто може стати новим лідером країни-окупанта.

Політичні опоненти російського диктатора Володимира Путіна вперше за два десятиліття вважають імовірною його відставку. На тлі провалів окупантів в Україні в РФ вже сперечаються щодо того, хто може замінити главу Кремля.

Про це пише Politico.

Війна в Україні обертається проти Путіна і підриває його непереможність. У керівництві РФ почалася внутрішня боротьба і з'явилися ті, хто критикує дії військово-політичного командування.

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"Чиновники тепер, схоже, намагаються скористатися мінливим політичним ландшафтом. Джерела у Кремлі стверджують про спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти, зокрема чеченського лідера Рамзана Кадирова та керівника групи "Вагнера" Євгена Пригожина", – сказав він.

Екс-прем'єр РФ Михайло Касьянов переконаний, що влада президента може раптово ослабнути.

"Я вважаю, що за три-чотири місяці відбудуться кардинальні зміни", – поділився він.

Інші опоненти диктатора уникають прогнозів, але майже впевнені, що війна стає причиною поворотного моменту та початку кінця Путіна.

Кадиров і Пригожин уникали прямого засудження Путіна, що грає на руку Кремлю, залишаючи можливість перекласти відповідальність за провали в Україні на Міноборони та генералітет. Цю стратегію Путін вже частково реалізовує, дорікнувши Міноборони за провал мобілізації.

Натомість ні Пригожину, ні Кадирову Путін не дорікає, попри критику. Останній взагалі нещодавно отримав нове звання генерал-полковника.

Підприємець та опозиціонер Михайло Ходорковський заявив, що в РФ чітко видніються ознаки внутрішньої боротьби за владу між двоми альянсами: "партії війни" на чолі з Кадировим і Пригожиним і протиборчої фракції, що складається з органів безпеки, Шойгу та Валерія Герасимова, начальника Генштабу. Він описав два можливі сценарії на випадок, якщо війна й надалі буде провальною для Путіна.

За першим сценарієм табори об'єднаються та вимагатимуть відставки Путіна. Новим лідером РФ стане прем'єр-міністр Михайло Мішустін, розпочнеться боротьба за те, хто його контролюватиме.

За другим сценарієм відбудеться зіткнення між альянсами, що конкурують. При цьому Ходорковський не впевнений, що Путін зможе пережити наслідки своєї війни.

"Я більше не вважаю його прагматичним. Він дедалі більше покладається на свої емоції", – зазначив опозиціонер.

Переворот у Кремлі - деталі

Останній місяць у медіапросторі активно обговорюють зміну російського керівництва. Протистояння між Міноборони, Путіним і приватними військовими компаніями Пригожина, які не підкоряються військовому керівництву, вийшли на новий рівень, коли Кадиров відкрито розкритикував Шойгу через нібито бездарне управління солдатами.

На думку західних аналітиків, кремлівські пропагандисти і найближче оточення Путіна роблять все, щоб відбілити репутацію президента на тлі постійних поразок на полі бою перед громадянами.

Хоча ті ж аналітики запевняють, що наразі військовими діями Росії на полі бою керує сам Путін.

Після підриву Кримського мосту, за повідомленням української розвідки, у Москві пройшли таємні затримання військових. У місто зайшли "еліти" Росгвардії - дивізія імені Дзержинського.

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