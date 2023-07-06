Свої "послуги" він оцінював у 3 тис. доларів.

Служба безпеки України у Вінниці затримала шахрая, який прикидався співробітником спецслужби та за гроші пропонував "відмазувати" чоловіків від призову.

Як повідомляє СБУ, такі "послуги" він оцінював у 3 тис. доларів з одного "клієнта".

За ці гроші шахрай представлявся співробітником спецслужби та вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування.

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"Там ухилянта мали визнати обмежено придатним до військової служби. Таким чином він хотів уникнути участі у бойових діях ЗСУ", - розповіли в СБУ.

За даними слідства, шахраєм виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності.

Також під час обшуків у нього вдома знайшли 60 набоїв до автомата Калашникова.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), також вирішується питання щодо вручення йому ще однієї підозри за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Шахраю загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, правоохоронці затримали чоловіка під час отримання другої частини обумовленої суми - 2 тис. доларів - за "вирішення питання" з госпіталізацією клієнта.

Раніше він вже одержав першу частину хабара - 1 тис. доларів.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня правоохоронці провели обшуки вдома у депутата від "Європейської солідарності" Сергія Алєксєєва та оголосили йому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

За даними слідства, Алєксєєв обіцяв громадянину Німеччини за 50 тисяч доларів "відмазати" його від екстрадиції.

Згодом нардепа відправили під варту із заставою у понад 2 млн грн, згодом Алєксєєв вніс заставу та вийшов з-під арешту.

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