Активіст направив з приводу дій табору запит до прокуратури.

Російський дитячий санаторій "Талий ключ" на Уралі звинуватили в ЛГБТ-пропаганді серед неповнолітніх. У таборі провели "день навпаки" – активність, в якій хлопчики переодягалися в дівчаток, а дівчатка - в хлопчиків.

Як повідомляє Е1, даний факт обурив керівника "обласної ради батьків" (Свердловська область) В'ячеслава Бальцевича. Він дізнався про підозрілу активність від матері одного з дітей і звернувся до прокуратури з проханням перевірити дії табору на предмет ЛГБТ-пропаганди.

"Що робить пацан в жіночому одязі, нафарбувався, з незрозумілими зачісками і кривляннями? Що в ньому пробуджується, до чого це його підштовхує?",- вдаватися в питання росіянин.

На відео з табору можна бачити, що діти дійсно включилися в гру. Але автор відео - хлопчик, грати не хоче.

Мама дитини пояснила, що в їхній родині у чоловіків не заведено надягати жіночий одяг. Вона попросила його "не брати участь у цій вакханалії і надіслати відео".

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Бальцевич тим часом пояснює, що такі "дні навпаки" вважає небезпечним для "мужності". На його думку, організатори гри мають понести відповідальність.

Раніше в Санкт-Петербурзі кав'ярня PinkyPop не змогла замовити в друкарні" Акварель " стікери і плакати з учасниками K-pop груп BTS і Stray Kids. У друкарні вирішили, що запропоновані ним фото виконавців-це пропаганда ЛГБТ.

Автор: Дмитро Захаров