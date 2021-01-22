У торговому приміщенні в Краснодарі стався вибух газу.
Про це РИА Новости повідомили в МНС Росії. Кадри з місця події опублікував Telegram-канал "Яп-События".
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За даними відомства, в результаті вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали. Їх направили до крайової клінічної лікарні міста.
Вибух стався через розгерметизацію газового балона. Один з павільйонів виявився повністю зруйнований. О 21:21 пожежу було локалізовано.
За даними ТАСС, вибух стався в супермаркеті на площі 150 квадратних метрів. З приміщення довелося евакуювати понад 100 осіб.
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