За даними МНС, в результаті вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали.

У торговому приміщенні в Краснодарі стався вибух газу.

Про це РИА Новости повідомили в МНС Росії. Кадри з місця події опублікував Telegram-канал "Яп-События".

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За даними відомства, в результаті вибуху загинула одна людина, ще двоє постраждали. Їх направили до крайової клінічної лікарні міста.

Вибух стався через розгерметизацію газового балона. Один з павільйонів виявився повністю зруйнований. О 21:21 пожежу було локалізовано.

За даними ТАСС, вибух стався в супермаркеті на площі 150 квадратних метрів. З приміщення довелося евакуювати понад 100 осіб.

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Автор: УНІАН