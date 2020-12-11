Спочатку чоловік підірвав бомбу-приманку, а через п'ять годин до місця події під'їхав автомобіль, з якого вибіг смертник і влаштував другий вибух.

У Карачаєво-Черкеській Республіці в селі Учкекен смертник підірвав бомбу-приманку біля будівлі відділу Федеральної Служби безпеки Росії по Малокарачевському району.

Про це повідомляє Telegram-канал «112».

За попередніми даними, о 7:30 ранку біля будівлі відділу ФСБ вибухнув невеликий саморобний вибуховий пристрій (СВУ), який змусив співробітників вибігти з відділу. В результаті вибуху ніхто не постраждав, силовики оточили територію.

Через майже п'ять годин - близько 12:00 - до місця події під'їхав автомобіль, з якого вибіг смертник і влаштував другий вибух. При цьому машина, яку він використовував, проходить по базах як утилізована у 2016 році.

В результаті атаки постраждали шість осіб, серед яких одна цивільна особа і п'ять співробітників ФСБ.

За іншими відомостями, серед постраждалих співробітники не тільки ФСБ, а й поліції, в тому числі заступник начальника відділу експертно-криміналістичного центру МВС по Карачаєво-Черкеській Республіці Аскер Абдуразаков. У всіх постраждалих осколкові поранення. Загиблих через підрив смертника немає.

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Автор: Денис Прядко