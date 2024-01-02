Оголошено повітряну тривогу.

Увечері 2 січня у Бєлгороді звучать потужні вибухи, місцеві жителі публікують в мережі відповідні відео.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі, що в місті включили сирену ракетної небезпеки. На роликах очевидців можна почути не тільки сирену, а й гучні вибухи, також видно спалахи в небі.

Російський Telegram-канал SHOT пише, що це вже четверта атака на місто за сьогодні, зараз в Бєлгороді працює протиповітряна оборона. Також у соцмережах публікують фото уламків, які знаходять місцеві жителі.

Пізніше Гладков повідомив, що російська ППО збила дев'ять повітряних цілей на підльоті до міста. За попередніми даними, ніхто не постраждав, проте в місті є руйнування.





Вибухи в Бєлгороді: останні новини

Губернатор Гладков ввечері заявив, що 2 січня Бєлгород і Бєлгородський район атакували тричі. В результаті атак загинула одна людина, ще 11 - постраждали. Також місцева влада говорить про руйнування.

Нагадаємо, 30 грудня в центрі Бєлгорода лунали гучні вибухи, росіяни звинуватили Україну в обстрілі, заявивши про загибель 25 осіб. Повідомлялося, що ще 109 людей постраждали.

Українська правда повідомляла, що Сили оборони відпрацювали по військових об'єктах РФ у Білгородській області того дня, проте непрофесійні дії протиповітряної оборони РФ призвели до падіння уламків у центрі міста.

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