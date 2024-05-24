'Видавлюють на війну з Україною': МЗС РФ перестає видавати закордонні паспорти

Заборона стосується "строковиків", але може поширитися і на тих, хто в запасі.

МЗС РФ перестане видавати нові закордонні паспорти росіянам, які ухиляються від призову, - громадяни, які проживають за кордоном, залишаться без документів.

Як повідомляє "Можем объяснить", військові юристи звернули увагу на один із пунктів проекту нового порядку видачі закордонних паспортів за кордоном. Відповідну інформацію офіційно опублікувало МЗС РФ, і, згідно з проектом, паспорти не зможуть отримати росіяни, яким надіслано електронну повістку. Нові правила запрацюють після введення цифрового реєстру повісток, запуск якого заплановано на 1 листопада.

За словами засновника "Школи призовника" Олексія Табалова, у документі МЗС зазначено, що заборона діятиме "до виконання обов'язку з'явитися у військкомат".

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"Можливо, під цим мається на увазі вирішення питання з військкоматом - наприклад, якщо знятися з обліку дистанційно, то повістку анулюють і заборону знімуть. Аналогічно і з тими, хто старше 30-ти", - припускає експерт.

Виходячи з формулювання проєкту, заборона стосується росіян, яких призивають на строкову службу. Однак, на думку фахівця, обмеження можуть поширити і на тих, хто перебуває в запасі.

"Закон про мобілізацію його допускає", - зазначає Табалов. При цьому в росЗМІ з'явилася інформація, що нова мобілізація може початися вже восени поточного року.

Як пише "Можем объяснить", у РФ з військового обліку дозволено зніматися дистанційно, процедура передбачена законом про електронні повістки. Але вдається це не завжди - багато хто отримує відмову і вимогу про особисту явку.

"Відсутність паспорта РФ різко ускладнить для емігранта можливість продовжувати візу, роз'їжджати світом, отримувати роботу і підтримувати рахунки в банках. Тому краще заздалегідь зробити 10-річний паспорт, поки це можливо", - радить юрист Анастасія Буракова.

Росія вербує окупантів

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2024 року - початку 2025-го в РФ можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації". За даними Financial Times, у вересні 2022 року диктатор Володимир Путін підписав указ про мобілізацію 300 000 осіб, що викликало серйозні хвилювання в російському суспільстві. Відтоді Кремль намагається переконувати чоловіків підписувати контракти. За оцінками міноборони Великої Британії, країна-агресор вербує близько 30 000-40 000 солдатів щомісяця.

Армія РФ зазнає великих втрат, але зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіян піти воювати.

Голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко зазначив, що минулого року Росія завербувала понад 385 000 солдатів.

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