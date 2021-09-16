Як з'ясувалося, дівчинка хотіла привернути до себе увагу таким чином, а її слова про бажання вбивати нібито нічого не значать.

На південному заході Москви 10-річна школярка пішла від батьків, залишивши їм моторошну записку.

Фотографію записки опублікував Telegram-канал "Московський комсомолець".

"Якщо ви це читаєте, значить, я вже пішла і не хочу з вами жити. Я хочу жити своїм життям. Є ще одна причина - я хочу вбивати, але і ви, і суспільство не зрозумієте і назвете мене психом, так що до побачення", - йдеться в записці.

Пізніше дівчинку знайшли в торговому центрі, де вона гуляла.

Вона пояснила, що хотіла привернути до себе увагу таким чином, а її слова про бажання вбивати нібито нічого не значать.

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Нагадаємо, на кордоні РФ і Фінляндії затримали двох школярок з Санкт-Петербурга. З початком навчального року вони вирішили не йти до школи і спробували виїхати за межі Росії.

До поліції звернулася жінка, яка попросила знайти її доньку Єфросинію. Десятикласниця пішла з дому ввечері 30 серпня, щоб зустрітися з подружкою Алісою, але додому так і не повернулася.

Примітно, що спочатку школярка просилася на ночівлю до Аліси, але батьки її не відпустили. Дочка сприйняла це без істерик, ймовірно виношуючи новий план.

Як з'ясувалося, старшокласниці вирушили до Фінляндії на таксі. На кордоні їх зупинили прикордонники, перевірили документи і подзвонили батькам.

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Автор: Денис Прядко