У Москві 12-річна школярка опинилася вагітна від дорослого приятеля.
Про це повідомляє mk.ru.
Дівчинка потрапила до лікарні з гнійним апендицитом. Але лікарі з'ясували, що вона знаходиться на четвертому тижні вагітності. Інформацію передали в правоохоронні органи.
З'ясувалося, що батько майбутньої дитини є повнолітнім. За словами матері, донька зустрічалася з молодим хлопцем, але навіть не здогадувалася, що їхні стосунки зайшли настільки далеко.
Мати дівчинки наполягає на збереженні дитини, але поки це питання не вирішене до кінця. Жінка не працевлаштована і перебуває вдома після операції. Батько школярки займається будівництвом, він живе окремо від сім'ї.
Саму дівчинку в школі характеризують як тяжку дитину. Вона часто пропускає заняття і тягнеться до знань.
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