За словами матері, дівчинка зустрічалася з молодою людиною, але навіть не здогадувалася, що їхні стосунки зайшли настільки далеко.

У Москві 12-річна школярка опинилася вагітна від дорослого приятеля.

Про це повідомляє mk.ru.

Дівчинка потрапила до лікарні з гнійним апендицитом. Але лікарі з'ясували, що вона знаходиться на четвертому тижні вагітності. Інформацію передали в правоохоронні органи.

З'ясувалося, що батько майбутньої дитини є повнолітнім. За словами матері, донька зустрічалася з молодим хлопцем, але навіть не здогадувалася, що їхні стосунки зайшли настільки далеко.

Мати дівчинки наполягає на збереженні дитини, але поки це питання не вирішене до кінця. Жінка не працевлаштована і перебуває вдома після операції. Батько школярки займається будівництвом, він живе окремо від сім'ї.

Саму дівчинку в школі характеризують як тяжку дитину. Вона часто пропускає заняття і тягнеться до знань.

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Автор: Денис Прядко