Відредаговані підручники повинні потрапити до шкіл до кінця весни.

В Росії у новій редакції підручника "Навколишній світ" для четвертого класу, випущеного видавництвом "Просвещение", прибрали згадки про Київ у розділах про історію Київської Русі.

Про це повідомляє "Медіазона", яка ознайомилася з кількома сторінками нової версії підручника і порівняла їх з версією 2021 року. Відредаговані підручники повинні потрапити до шкіл до кінця весни і будуть використовуватися в наступному навчальному році.

У старому виданні говорилося, що літопис "Повість минулих літ" написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. У новій версії Нестор став просто ченцем, без уточнення місця служби.

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"Медіазона" також зауважила, що у версії підручника 2021 року говорилося, що князь Володимир хрестив весь народ у Києві, а в новій версії — "у столиці". Також змінилася фраза "після смерті Олега в Києві став правити князь Ігор". Тепер вона звучить так: "після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор".

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