Голова Слідчого комітету РФ заявив, що слід методами суворої практики закріпити національну ідею для росіян.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін обурився, що в Конституції Росії не зафіксована національна "ідеологія".

Про це він висловився в академії Мін'юсту РФ перед місцевою аудиторією. Бастрикін заявив, що Росія в рамках своєї "спецоперації" в Україні веде боротьбу з "нацизмом" та "фашизмом".

"Це одна з цілей "спеціальної військової операції". Тому питання ідеології сьогодні - це не тільки питання теорії, це питання суворої практики, воєнного часу, нашого майбутнього", - заявив він.

У Росії існує одна ідеологія - "рашизм"

Нагадаємо, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україну влада РФ намагається закріпити в свідомості росіян основи тієї "імперської" ідеології, яка штовхає Росію на воєнні злочини та війни вже не одне покоління.

Після 24 лютого 2022 року в ній з'явилося нове "відгалуження", яке вже нарекли "рашизмом" - його центральною ідеєю, як і раніше, є поглинання "Великоросією" України та Білорусі. Просто тепер лідер РФ Володимир Путін намагається "осучаснити" цю ідею, вважає головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук Станіслав Кульчицький.

Вас також можуть зацікавити новини: