Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін обурився, що в Конституції Росії не зафіксована національна "ідеологія".
Про це він висловився в академії Мін'юсту РФ перед місцевою аудиторією. Бастрикін заявив, що Росія в рамках своєї "спецоперації" в Україні веде боротьбу з "нацизмом" та "фашизмом".
"Це одна з цілей "спеціальної військової операції". Тому питання ідеології сьогодні - це не тільки питання теорії, це питання суворої практики, воєнного часу, нашого майбутнього", - заявив він.
У Росії існує одна ідеологія - "рашизм"
Нагадаємо, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україну влада РФ намагається закріпити в свідомості росіян основи тієї "імперської" ідеології, яка штовхає Росію на воєнні злочини та війни вже не одне покоління.
Після 24 лютого 2022 року в ній з'явилося нове "відгалуження", яке вже нарекли "рашизмом" - його центральною ідеєю, як і раніше, є поглинання "Великоросією" України та Білорусі. Просто тепер лідер РФ Володимир Путін намагається "осучаснити" цю ідею, вважає головний науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук Станіслав Кульчицький.