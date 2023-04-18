Кінець всесвітньовідомого відеохостингу в Росії уже близько?

У Росії продовжують боротися з іноземними компаніями. У минулому році YouTube закрив державний канал "Дума ТБ", однак керівництво країни-терориста не здалося – вони подали позов на відеохостинг до суду.

Як повідомляється на офіційному сайті Держдуми, Росія виграла справу і тепер YouTube повинен відшкодувати збитки.

"Ви знаєте, що компанія "Гугл" відключила парламентське телебачення "Дума ТВ" на Ютьюбі. Ми звернулися до суду, пройшли всі судові інстанції, виграли. Компанія зобов'язана заплатити 1 млрд рублів. Сьогодні служба судових приставів розпочала арешт майна, пошук цих коштів. Тому давайте візьмемо на контроль це питання", - сказав голова Державної Думи В’ячеслав Володін.

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Володін відзначив, що "сила не в грошах, а в правді". Однак він наголосив на тому, що потрібно слідкувати за тим, щоб виплата все-таки надійшла на рахунки Думи.

"Прохання профільного комітету з безпеки проконтролювати роботу судових приставів, щоб від американської компанії гроші надійшли до Державної Думи. А ми вже розпорядимося ними, як і домовлялися раніше. Комітет із захисту материнства, дитинства, сім'ї має подумати, на які цілі ці кошти спрямувати", - додав Володін.

YouTube закрив канал "Дума ТБ"

У квітні 2022-го року мовлення каналу російської Держдуми на YouTube було припинено через санкції Google.

У листопаді 2022-го року Арбітражний суд Москви зообов’язав YouTube повернути мовлення каналу, а в разі невиконання стягувати кожного дня 100 тисяч рублів до досягнення позначки в один мільярд рублів. Щотижня неустойка буде збільшуватися вдвічі.

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