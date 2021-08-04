У Росії жінка влаштувала дебош у літаку, який прилетів до московського аеропорту з турецького курорту. Пасажирка закурила прямо на борту, після чого її затримала поліція. Однак свою провину росіянка не визнає, а правоохоронців вона звинувачує у побитті.
Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.
Так, росіянка поверталася додому з Бодрума в Москву. На борту літака, де вона перебувала у бізнес-класі, жінка влаштувала дебош - закурила сигарету і голосно сварилася з бортпровідниками.
Відомо, що росіянка почала курити вже після посадки літака, однак це не звільняє її від відповідальності - на борту не можна палити у будь-якому випадку. В аеропорту біля трапа жінку вже чекали співробітники поліції. Вони склали на неї адміністративний протокол про дрібне хуліганство і відпустили. Однак сама росіянка розповідає зовсім іншу історію події.
"Я не курила! Я побита у відділенні поліції! У мене зламана нога! Мені хотіли вколоти щось " - заявила росіянка в телефонній розмові з журналістами.
Читайте такожМосква неадекватно відреагувала на спогади Зеленського про кримських рапанівЗа словами жінки, у відділенні поліції на неї нібито напали правоохоронці та медичний працівник. Тепер вона має намір зняти побої і продовжує стверджувати, що не курила в салоні літака.
За даними ЗМІ, жінка, яка закурила на борту, 52-річна Ірина Тамміруусу — гендиректор однієї з турфірм Москви.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Росії перехожий вколов дівчинці невідома речовина. Чоловік нібито наздогнав підлітка і зробив укол.
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