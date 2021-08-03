Підліток змогла попросити про допомогу у військових та знепритомніла.

У Москві перехожий вколов невідому речовину 15-річній дівчинці в парку.

Як пише Telegram-канал LifeShot, підліток встигла попросити про допомогу.

Повідомляється, що дівчинка змогла дійти до КПП військового училища. Там вона пояснила, що невідомий чоловік зробив їй якусь ін'єкцію.

"У лікарні у постраждалої діагностували гостре отруєння невідомою речовиною", – йдеться у повідомленні.

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Як пише argumenti.ru, біля КПП практично відразу ж дитина втратила свідомість. Військові викликали "швидку допомогу", і дівчинку доставили в лікарню.

Пізніше стало відомо, що під час прогулянки на вулиці Головачова до підлітка підійшов невідомий чоловік у кофті з капюшоном та спочатку запитав дорогу. Після цього незнайомець став переслідувати школярку, а коли та спробувала втекти, наздогнав і зробив укол в ліву сідницю.

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Автор: Катерина Шварц