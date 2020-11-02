Священик назвав одного з парафіян чмом.

У Росії священика з Липецької області, який приїхав на похорон вчительки п'яний і влаштував там скандал, покарали осудом. До нього не збираються застосовувати навіть дисциплінарне стягнення.

Читайте такожУ Росії священик захопив жіночий монастир і пригрозив бойовою тривогою "Небесний град"Про таке покарання розповів керівник Інформаційного відділу Єлецької єпархії ієромонах Сергій (Волков), пише ria.ru.

Зазначається, що в єпархії «з'ясували всі обставини» події, а священик «визнав провину, розкаявся і попросив вибачення».

Цьому передувала поява в мережі ролика, на якому священик лається з учасниками похорону. На відео показано, що він сперечається з одним з чоловіків, називає його чмом, після чого між ними зав'язується бійка.

За словами очевидців, священнослужитель був п'яний та поводився неадекватно, що і призвело до конфлікту. Також зазначалося, що причиною послугувало його невдоволення покупкою похоронного набору в іншому храмі.

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Автор: УНІАН