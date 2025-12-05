Ці красені походять із південної Індії та Шрі-Ланки.

У Ріо-де-Жанейро уперше і востаннє у своєму житті квітнуть високі пальми таліпот. Про це розповідає Associated Press.

Ці дивовижні пальми знаходяться в парке Фламенго. Вони були представлені у 1960-х роках бразильським ландшафтним архітектором Роберто Бурле Марксом.

"Наприкінці свого життя, яке може тривати від 40 до 80 років, пальма випускає центральний пучок, усіяний мільйонами маленьких кремово-білих квіток, які піднімаються високо над її віялоподібним листям", – йдеться в матеріалі.

Журналісти розповідають, що 42-річний цивільний інженер Вінісіус Ванні навіть сподівався зібрати саджанці, щоб пальми побачили наступні покоління:

"Я, мабуть, не побачу, як вони зацвітуть, але вони будуть там для майбутніх поколінь".

Пальми таліпот походять із південної Індії та Шрі-Ланки. Вони можуть виростати до 30 метрів у висоту, а під час цвітіння здатні давати близько 25 мільйонів квітів. Якщо ці квіти будуть запилені, то дадуть плоди, які згодом можуть стати саджанцями.

Крім парку Фламенго, у Ріо унікальні пальми таліпот можна знайти в Ботанічному саду. Там вони теж квітнуть, оскільки були завезені разом із тими, що посадили в парку.

Пальми мають однаковий метаболізм і піддавалися впливу однакового бразильського ритму денного світла, пояснює цей феномен біолог з Державного університету Ріо-де-Жанейро Аліне Сааведра.

Хоча ці пальми і не є інвазивними через повільний розвиток, бразильські закони про охорону навколишнього середовища суворо регулюють транспортування видів, які походять з іншого континенту, акцентувала вона.

