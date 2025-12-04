Ще семеро дітей возз’єдналися зі своїми сім’ями в Україні.

Семеро українських дітей повернуто з Росії за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Про це йдеться в заяві, яка опублікована Білим домом.

"Ще семеро дітей - шість хлопчиків та одна дівчинка - возз’єдналися зі своїми сім’ями в Україні", - сказано в заяві.

Меланія Трамп запевняє, що її відданість гарантуванню безпечного повернення дітей до їхніх сімей непохитна.

Відео дня

"Я високо оцінюю лідерство та наполегливу дипломатію Росії та України у прагненні до возз’єднання дітей та сімей. Їхнє налагодження мостів створило відчутне середовище для співпраці - якір для оптимізму. Ця співпраця продовжуватиме просувати процес у наступному етапі", - наголосила вона.

Зазначає, що була надана гуманітарна підтримка від США для реалізації ініціативи щодо возз’єднання. "Я сподіваюся, що зрештою наші спільні зусилля призведуть до ширшої регіональної стабільності", - наголосила перша леді США.

Лист Меланії Трамп до Путіна

Як повідомляв УНІАН, спеціальний представник США Кіт Келлог літом 2025 року казав, що в нього четверо внуків і він не хоче, щоб вони навіть чули колись про якусь війну. Додав, що не хоче, щоб були смерті, руйнування, викрадення дітей

Келлог розповів, що перша леді США Меланія Трамп про це навіть написала у своєму листі до російського лідера Володимира Путіну. Як уточнив спецпредставник, у листі містилась вимога щодо повернення дітей в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: