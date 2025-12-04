Зараз рівень локалізації виробництва сягає близько 50%.

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG) за 2025 рік планує виготовити в Україні півтори сотні тисяч боєприпасів двох калібрів НАТО у співпраці з конструкторським підприємством "Українська бронетехніка". Про це розповів директор із зовнішніх зв'язків CSG Ян Гамачек в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, близько 100 тисяч боєприпасів становитимуть 155 міліметрові снаряди, які підходять для артилерії НАТО. Ще 50 тисяч боєприпасів - це 105-мм боєприпаси.

Гамачек зазначив у розмові з журналістами, що зараз рівень локалізації виробництва сягає близько 50%. Він уточнив, що головним чином йдеться про корпуси снарядів і фінальне складання боєприпасів.

Відео дня

"Ми надаємо ключові компоненти, такі як підривники і порохові заряди. Мета - збільшити цю локалізацію до 80%", - підкреслив директор із зовнішніх зв'язків CSG.

НАТО обійшло Росію у виробництві боєприпасів

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не відстає від Росії у виробництві боєприпасів. За його словами, донедавна РФ виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті, але це вже не так.

Зокрема, як сказав Рютте, зараз у країнах НАТО виробляють більше боєприпасів, ніж виробляли в попередні десятиліття. Він підкреслив, що такий прогрес необхідно розвивати і в інших напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: