Саміт лідерів "Групи двадцяти" відбудеться у грудні в Маямі, штат Флорида.

США запрошують Польщу на наступний саміт "Великої двадцятки" і планують уникати Південної Африки. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Вloomberg.

Президент Дональд Трамп заявив про плани жорстко контролювати захід, запланувавши його проведення у своєму приватному гольф-клубі Trump National Doral у Маямі. Він давно планував скоротити кількість додаткових учасників, зокрема обмежити групи за інтересами, які традиційно відвідували захід як спостерігачі.

Як пише видання, Польща давно прагнула вступу до G-20, а у вересні Трамп запросив на саміт у Маямі президента Кароля Навроцького. Також Рубіо високо оцінив партнерство Польщі зі США, а також американськими компаніями.

Водночас, зазначається, що високопоставлений дипломат США розкритикував лідерство Південної Африки у цьогорічному саміті G-20, заявивши, що вона систематично ігнорувала заперечення США проти консенсусних комюніке та заяв, блокувала участь США та інших країн у переговорах і "заплямувала репутацію G-20".

Вloomberg акцентувало, що Трамп перебуває у ворожнечі з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою та бойкотував саміт G20, який Рамафоса провів у Йоганнесбурзі в листопаді. Розкол виник через неодноразові заяви президента, зроблені без жодних доказів, про те, що Південна Африка вчиняє геноцид проти білих африканерів. Рамафоса намагався переконати Трампа припинити порушувати цю тему під час візиту до Білого дому в травні.

"Коли Південна Африка вирішить, що вона прийняла складні рішення, необхідні для виправлення своєї зламаної системи, і буде готова знову приєднатися до родини процвітаючих і вільних країн, Сполучені Штати матимуть для неї місце за нашим столом. До того часу Америка рухатиметься вперед з новою G-20", - сказав Рубіо.

Переговори з РФ - думка Рубіо

Як повідомляв УНІАН, раніше Рубіо назвав головний предмет суперечки в мирних переговорах України та Росії, і сказав, від чого залежать терміни закінчення війни. За його словами, наразі головним предметом суперечки є 20% території Донецької області, які залишаються під контролем України.

Він також наголосив, що зараз "ідеальний час" для обох країн, щоб завершити війну. За його словами, США працюють над врегулюванням конфлікту і прагнуть допомогти обом сторонам подолати розбіжності, однак рішення про завершення бойових дій ухвалюватимуть Київ і Москва.

