В листопаді 84% з 5400 російських дронів в Україні вдалося збити й нерідко це відбувалося за допомогою вертольотів.

Росія продовжує безжалісні бомбардування України, виктористовуючи ударні дрони-камікадзе. Лише минулого місяця країна-агресор запустила понад 5400 ударних дронів типу "Шахед". Щоб спробувати переломити хід війни, РФ встановила на деякі безпілотники ракети "повітря-повітря" Р-60, повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що 84% з 5400 російських дронів в Україні вдалося збити й нерідко це відбувалося за допомогою вертольотів. З цієї причини Росія вирішила підвищити ставки й остастити "Шахеди" ракетами для збиття цих вертольотів.

Вказується, що "Шахеди", як правило, летять зі швидкістю приблизно 193 км на годину та слідують заздалегідь запрограмованим курсом. Видання додає, що оператор не керує безпілотником, тому він не має уявлення про ситуацію і не робить нічого, щоб уникнути наземного вогню або повітряних загроз.

З цієї причини вертольот може відносно легко підлетіти до нього і обстріляти з кулемета, поки він не впаде. Примітно, що вже є багато відео, на яких українські вертольоти збивають дрони за допомогою кулеметів або гармат, що встановлені на башті або ж стрільці з дверних люків збивають дрон з близької відстані

В матеріалі зазначається, що Україна має складну багаторівневу систему протиповітряної оборони, що включає засоби радіоелектронної боротьби, літаки, ракети, безпілотні літаки-перехоплювачі та мобільні наземні підрозділи.

Росія вжила різних заходів для того, щоб зробити ударні безпілотники типу "Шахед" менш вразливими. Зокрема, вони обладнали їх камерами та модемами, щоб оператори могли ухилятися коли дрони стають мішенню. Тепер же вони пішли ще далі, озброївши свої дрони.

Видання розповіло, що 1 грудня український експерт з електронної війни Сергій "Флеш" Бескрестнов виклав фото зі збитим "Шахедом", який був оснащений ракетою. Він додав, що ракета R-60 призначена для збиття вертольотів і тактичних літаків, які полюють на Shahed.

Що відомо про ракету R-60?

В статті вказується, що ракета R-60, також відома під назвою НАТО AA-8 Aphid або Vympel, є ракетою класу "повітря-повітря" малої дальності. З самого початку її використовували винищувачі в 1970-х роках.

Це інфрачервона ракета, яка наводиться на тепло двигуна цілі і має дальність дії близько 8,05 км/ч. Детонатор близької дії спрацьовує поблизу цілі, а боєголовка має набір шарнірних сталевих стрижнів, які розгортаються у величезне кільце, що рухається з достатньою швидкістю, щоб прорізати літак.

Вказується, що хоч ця ракета й вважається найлегшою з типу "повітря-повітря", але її вага становить більше 45 кг. Це значна додаткова вага, а озброєний ракетою Shahed, ймовірно, не має боєголовки. Безпілотник, що озброєний ракетою, є винищувачем-супровідником для протидії літакам і не має можливості вражати наземні цілі.

Видання зазначає, що наведення ракети може бути досить складним завданням для оператора дрона навіть за умови хорошого зв'язку. Оператор дрона повинен розвернути дрон і захопити ціль у вузькому полі зору ракети, а потім утримувати її там достатньо довго, щоб ракета змогла зафіксувати ціль перед запуском. Додається. що це можливо у випадку повільної цілі, якою є вертоліт.

В матеріалі вказується, що ці ракети можуть бути ефективними проти вертольотів. Наводяться дані, що американський аналог R-60, Sidewinder, має ефективність ураження до 80%. Наприклад, ранні моделі Sidewinders мали ефективність ураження лише 10%, і російські ракети можуть потрапляти в нижню частину цього діапазону.

Додається, що хоча озброєні Shahed окремо не становлять серйозної загрози для вертольотів, РФ може змінити ситуацію. Зокрема, при перехопленні достатньої кількості "Шахедів" навіть якщо один з них буде мати ракету, підвищується ризик втратити цінний вертоліт.

Російські дрони на війні проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що українські військові отримали нові дрони-перехоплювачі. Вони стали ще більш швидкими та показують кращі результати в небі. Ба більше, ці дрони вже показали свою ефективність на гарячих напрямках фронту. Вказується, що український дрон-перехоплювач дозволяє ефективно знищувати широкий спектр ворожих цілей – Mavic, Молнія, ZALA, Supercam, Орлани, Ланцети, Герані та їх модифікації.

Також ми писали, що авіаексперт та провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, що Росія використала українську ідею, оскільки наші військові першими за допомогою морського безпілотника збили гелікоптер, а потім і російський винищувач. Романенко зазначив, що хоча на наших літаках і гелікоптерах встановлена система попередження про ракетні пуски, але вона не всюди досконала. Тому екіпажам, які збивають "Шахеди" в повітрі треба дбати не тільки про те, щоб наздогнати "Шахеда" і збити його, а ще й піклуватися про власну безпеку.

