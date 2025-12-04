Премʼєр Бельгії запевняє, що його країна "повністю підтримує Україну".

Бельгія може підтримати надання Україні так званого "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Але для цього Євросоюз має виконати три умови, заявив бельгійський премʼєр-міністр Барт Де Вевер.

"Поширюється багато неправдивих інсинуацій, щоб чинити на нас тиск, але наші умови є розумними та конструктивними. Ми не збираємося обтяжувати себе безвідповідальними ризиками", – написав він в соцмережі X.

Де Вевер наголошує, що використання активів, які знаходяться в депозитарії Euroclear, може мати потенційно негативні наслідки як для Бельгії, так і для Європи. Тому однією з умов для підтримки виділення "репараційного кредиту" він називає забезпечення "повної взаємної відповідальності за ризики".

"Відповідно до чинних двосторонніх угод про захист інвестицій, компенсації за незаконну експропріацію можуть значно перевищувати вартість самих активів і включати складні відсотки, а також нереалізований прибуток. Тому, з нашої точки зору, гарантії повинні з першого ж дня покривати всі потенційні фінансові зобов'язання", – пояснив бельгійський політик.

Другою умовою де Вевера є "забезпечення ліквідності та захисту від ризиків". Бельгія хоче запевнитися, що депозитарій Euroclear матиме необхідні ресурси у разі потреби. До прикладу, якщо депозитарій підпаде під російські санкції чи Центробанк РФ вимагатиме компенсації.

Насамкінець, третя умова полягає в тому, що Брюссель очікує справедливого розподілу витрат. За словами де Вевера, участь в операції мають брати всі держави-члени ЄС, які мають на зберіганні російські активи:

"І ми повинні вимагати ці кошти пропорційно і рівномірно від усіх установ, які перебувають на території Європи, і, в ідеалі, навіть ширше, ніж територія Європи – включно з країнами, що входять до "коаліції рішучих".

При цьому премʼєр Бельгії запевняє, що його країна "повністю підтримує Україну".

"Ми лояльні до України. Ми завжди обиратимемо мир, свободу і демократію. Ми готові йти на жертви, але не можна вимагати неможливого від нашої країни. Це позиція уряду, і я сподіваюся отримати підтримку парламенту", – йдеться в заяві Барта де Вевера.

Російські активи: що ще казав премʼєр Бельгії

Напередодні в інтервʼю одному з бельгійських видань Барт де Вевер також коментував питання використання заморожених російських активів для надання кредиту Україні. За його словами, він робитиме "все", щоб заблокувати це питання без розподілу відповідальності.

Також він назвав програш Росії "повною ілюзією" та небажаним розвитком подій.

"Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це казка, повна ілюзія. Навіть небажано, щоб вона програла і в країні, яка має ядерну зброю, запанувала нестабільність. І хто вірить, що Путін спокійно погодиться на конфіскацію російських активів?" – заявив політик.

