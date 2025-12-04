Канцлер Німеччини має намір провести приватну бесіду з прем'єр-міністром Бельгії та головою Єврокомісії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 5 грудня прибуде до Брюсселя, щоб переконати Бельгію підтримати виділення 165 млрд євро для України із заморожених російських активів у межах "репараційного кредиту". Про це пише Politico з посиланням на представника уряду Німеччини.

Зазначається, що Мерц скасував заплановану поїздку в Осло. За словами співрозмовника видання, натомість канцлер Німеччини має намір провести приватну бесіду з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо масштабного плану Європейського Союзу з фінансової допомоги Україні.

У виданні нагадали, що план ЄС полягає в наданні Україні 165 млрд євро в межах "репараційного кредиту", сформованого з доходів від заморожених російських активів, значна частина яких зберігається в Бельгії. За оцінками Єврокомісії, фінансові резерви України можуть вичерпатися вже навесні 2026 року.

Відео дня

Крім того, роль Бельгії в процесі надання кредиту Україні є ключовою, адже через систему депозитарію Euroclear на її території зосереджений найбільший обсяг заморожених російських активів у Європі. Проте Брюссель виступає проти ініціативи Євросоюзу, побоюючись можливих наслідків.

"Репараційний кредит" для України опинився під загрозою - що відомо

Раніше Politico писало, що європейські уряди звинувачують Бельгію в тому, що вона висуває надмірні вимоги щодо гарантій на випадок, якщо Росія подасть позов через надання Україні фінансування під 140 мільярдів євро заморожених російських активів. У виданні вважають, що це може зірвати переговори щодо плану Євросоюзу.

На тлі побоювань російської відповіді прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягає, щоб уряди країн Євросоюзу надали країні фінансові гарантії, що перевищують 140 мільярдів євро і можуть бути виплачені протягом кількох днів. Він також хоче, щоб термін дії цих гарантій тривав довше, ніж санкції ЄС проти РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: