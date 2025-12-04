За задумом, такі андроїди в майбутньому займуть місце людей у рутинних, небезпечних або одноманітних завданнях.

Виробник електромобілів Tesla опублікував відеоролик із демонстрацією еволюції їхнього "людиноподібного" робота Optimus за останні 2,5 року, і буквально підірвав соцмережі – за пару днів ролик набрав 37 мільйонів переглядів.

У травні 2023 року андроїд ледве тримався на ногах, невпевнено балансуючи при кожному кроці. У грудні 2025 року поліпшена версія Optimus впевнено бігає, органічно імітуючи при цьому рухи людини.

Такий прогрес став можливий завдяки модернізації приводів, поліпшенню алгоритмів балансування та комплексній оптимізації конструкції робота. За словами компанії, нова версія робота має 40 ступенів свободи та "людиноподібні" 11-лапкові руки, що дає йому змогу взаємодіяти з об'єктами як людина.

Зазначається, що робот працює від батареї 2,3 кВт-год, що дає змогу працювати майже весь день.

Раніше в жовтні Ілон Маск опублікував відео, на якому робот Optimus опановує прийоми кунг-фу, майже в точності повторюючи рухи майстра. У більш ранніх сценаріях Маск зізнавався, що андроїд оперує під наглядом оператора, повторюючи заздалегідь запрограмовану послідовність дій.

Optimus все ще перебуває в активній розробці, і очікується, що незабаром почнеться масове виробництво. Запустити продажі в компанії планують у 2026-2027 роках за ~20 000 доларів (приблизно 820 000 грн). У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки і людей, вважає Маск.

Раніше Маск анонсував перший політ на Марс у 2026 році – на ньому полетить робот Optimus, який і стане першим колоністом.

