Nvidia припинила підтримку відеокарт GTX 1000 та 900: що зміниться для власників

При цьому та ж GTX 1080 Ti навіть сьогодні впевнено справляється з більшістю нових ігор.

NVIDIA випустила новий драйвер GeForce 590, який ознаменував собою закінчення офіційної підтримки відеокарт, побудованих на архітектурах Maxwell (GTX 900) і Pascal (GTX 1000). Ці серії "вінтажних" GPU раніше визначили цілу епоху в розвитку ПК-геймінгу.

Актуальний драйвер Nvidia підтримує або відеокарти сімейства GeForce RTX, або серію GeForce GTX 16. Усі інші "зелені" відеокарти підтримуються тільки в більш ранніх версіях драйверів, пише портал VideoCardz.

Для власників GTX 10XX/900 це означає, що сучасні ігри можуть працювати менш стабільно або повільніше, особливо нові AAA-проєкти з вимогою трасування променів і технологій ШІ. Старі програми та ігри, які не потребують останніх можливостей GPU, як і раніше, працюватимуть, але без гарантій оптимальної сумісності.

Відео дня

При цьому NVIDIA поки що повністю не припиняє обслуговування старих GPU – якийсь час вони продовжать отримувати квартальні оновлення безпеки, але вже без Game Ready-оптимізацій і технічних поліпшень.

Архітектури Maxwell (GTX 900), Pascal (GTX 1000) і Volta (Titan V) з'явилися між 2014-2017 роками і за десятиліття довели свою актуальність. Але з появою нових технологій, включно з рейтрейсінгом і ШІ-апскейлінгом, ці GPU застаріли, і компанія вирішила зосередитися на підтримці нових поколінь відеокарт.

Що цікаво, з цим же драйвером Nvidia повернула підтримку PhysX для відеокарт серії GeForce RTX 50, яку прибрала в лютому. Тепер на сучасних картках повинні нормально працювати Mafia 2, Assassin's Creed 4 Black Flag, Mirror's Edge та інші старі хіти.

У Steam розкрили найпопулярніші збірки ПК серед геймерів у 2025 році. На першу сходинку серед відеокарт повернулася мобільна GeForce RTX 4060, а RTX 5070 вперше увійшла в топ-10 за популярністю.

Вас також можуть зацікавити новини: