Деякі версії iPhone Air на вторинному ринку подешевшали майже на 50%.

Ультратонкий iPhone Air різко втратив у ціні під час перепродажу – дані SellCell свідчать, що вже за десять тижнів після запуску телефон перепродують на 44-47% дешевше за стартову ціну.

Дослідження SellCell ґрунтується на даних 40 американських компаній, що займаються викупом телефонів. Зазначається, що це найгірший результат серед усіх Apple iPhone за останні роки.

Особливо сильно "в мінус" пішла версія iPhone Air з 1 ТБ пам'яті. Аналітики зазначають, що зіставні показники фіксувалися тільки у 2022 році у моделей iPhone 14 Plus і iPhone 13 mini.

Відео дня

Решта нових смартфонів Apple показують не таке сильне просідання ціни на вторинному ринку: найслабше подешевшав iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ, який втратив 26,1% своєї вартості. Базовий iPhone 17 впав від 32,9% до 40,8%, що приблизно відповідає показникам попередників.

Дані показують, що ціни на iPhone 17 стабілізувалися до десятого тижня продажів, але вартість перепродажу iPhone Air продовжує падати. Експерти пов'язують це з тим, що покупці сумніваються в довгостроковій цінності цієї моделі.

Нагадаємо, досягнення рекордно тонкого корпусу 5,6 міліметра в iPhone Air вимагало цілої низки компромісів. Апарат отримав батарею меншої ємності і всього одну основну камеру, але при цьому зберіг цінник у 1000 доларів.

Раніше з'являлася інформація, що провальні продажі iPhone Air змусили Android-виробників відмовитися від своїх "ультратонких" смартфонів. Основна складність полягає в проєктуванні девайса тонше 6 мм, не жертвуючи технічними характеристиками.

При цьому Apple все ще збирається робити iPhone Air 2, незважаючи на провал першого смартфона. Джерело каже, що головною зміною стане поява надширококутної камери 48 Мп, яка доповнить основний модуль 48 Мп, аналогічно базовому iPhone 17.

Вас також можуть зацікавити новини: