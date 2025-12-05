Ця змія займала верхню сходинку харчового ланцюга.

На території сучасної Колумбії колись мешкала змія, яка була довшою за міський автобус і важчою за невеликий автомобіль. Вона домінувала в цьому ландшафті після динозаврів.

Еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс у своєму матеріалі для Forbes розповів про титанобоа. Це вид вимерлих змій, які є близькими родичами удава.

Наскільки великим був титанобоа

Біолог зазначив, що довжина цієї змії становила приблизно 13 метрів. Титанобоа важила понад 1133 кілограми, що робить її найбільшою і найважчою змією, яку коли-небудь виявляли палеонтологи.

Відео дня

Треверс нагадав, що рештки титанобоа вперше були виявлені 2009 року. Тоді вчені, які проводили розкопки у вугільній шахті Серрехон у Ла-Гуахірі, знайшли гігантський хребець. Спершу вони припустили, що він належав крокодилу, але структура самої кістки спростувала це припущення.

У дослідженні 2009 року, опублікованому в журналі Nature, дослідники в кінцевому підсумку змогли ідентифікувати 28 окремих скам'янілостей титанобоа. Цього було достатньо, щоб дізнатися повний розмір змії, причому з вражаючою точністю.

Біолог розповів, що на відміну від ссавців, змії не здатні регулювати свою температуру. Зокрема, швидкість метаболізму змії - і, як наслідок, максимальний розмір її тіла - обмежується температурою навколишнього середовища. Це означає, що більші змії потребують набагато теплішого клімату, щоб ефективно пересуватися, полювати і перетравлювати їжу.

Дослідники з'ясували, що середня денна температура в стародавній Колумбії становила близько +32°C. Це значно тепліше, ніж у сучасних тропіках.

Ба більше, титанобоа займала верхню сходинку харчового ланцюга з екологічного погляду, підкреслив Треверс. Він нагадав, що після зникнення динозаврів ссавці були ще невеликими.

Як полювала ця змія

Біолог розповів, що вчені вважають, що титанобоа поводилася як гігантська анаконда. Ймовірно, вона лежала в засідці в річках, нападала на здобич і душила її. Однією з жертв цієї змії могли бути величезні 6-метрові крокодили, які проживали в той період.

Треверс відкинули, що титанобоа була здатна розчавити грудну клітку навіть великої рептилії. Ці змії полювали тихо, покладаючись на свою скритність, незважаючи на величезні розміри.

Яка сучасна змія найбільша у світі

Раніше в BBC Wildlife Magazine назвали 8 найдовших змій у світі. Усі вони досягають у довжину понад п'ять метрів.

Найбільшою змією з нині живих є сітчастий пітон. Він у середньому досягає в довжину близько 7 метрів. Проте найдовша достовірно зареєстрована особина мала довжину 7,8 метра.

Найчастіше сітчастий пітон харчується великими тваринами, такими як свині і навіть велика рогата худоба. Цей вид мешкає в Південній і Південно-Східній Азії.

Вас також можуть зацікавити новини: