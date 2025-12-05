За безпеку відповідає сторона, що приймає, зауважив радник президента.

Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії літак із главою держави дійсно переслідували невідомі дрони.

Про це сказав журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє "РБК-Україна". Зазначається, що інцидент не вплинув на хід візиту.

"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті", – пояснив Литвин.

Інцидент із дронами і літаком Зеленського

Видання The Journal із посиланням на джерела писало, що літак з президентом Зеленським на борту перед посадкою в ірландському Дубліні переслідували невідомі дрони.

Заборону на польоти порушили чотири безпілотники. Вони йшли тією ж траєкторією, що й літак з українським лідером. Зазначалося, що борт приземлився трохи раніше, ніж планувалося.

Джерела журналістів додали, що невідомо, чи дрони були запущені з суші, чи з якогось корабля. Видання зазначило, що пізніше ці ж дрони кружляли над кораблем ірландських ВМС "LÉ William Butler Yeats". Його таємно вивели в море перед візитом Зеленського.

Правоохоронні органи Ірландії проводять розслідування.

