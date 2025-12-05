президент України Володимир Зеленський / фото УНІАН

Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії літак із главою держави дійсно переслідували невідомі дрони. 

Про це сказав журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє "РБК-Україна". Зазначається, що інцидент не вплинув на хід візиту.

"За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті", – пояснив Литвин.

Інцидент із дронами і літаком Зеленського

Видання The Journal із посиланням на джерела писало, що літак з президентом Зеленським на борту перед посадкою в ірландському Дубліні переслідували невідомі дрони.

Заборону на польоти порушили чотири безпілотники. Вони йшли тією ж траєкторією, що й літак з українським лідером. Зазначалося, що борт приземлився трохи раніше, ніж планувалося.

Джерела журналістів додали, що невідомо, чи дрони були запущені з суші, чи з якогось корабля. Видання зазначило, що пізніше ці ж дрони кружляли над кораблем ірландських ВМС "LÉ William Butler Yeats". Його таємно вивели в море перед візитом Зеленського.

Правоохоронні органи Ірландії проводять розслідування.

